 ترامب يحث خامنئي على الاستسلام غير المشروط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يحث خامنئي على الاستسلام غير المشروط

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
واشنطن (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 17 يونيو 2025 - 7:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 يونيو 2025 - 7:48 م

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تعرف مكان اختباء خامنئي، لكنها لا تريده أن يقتل "في الوقت الحالي".

وحث ترامب، خامنئي، على الاستسلام غير المشروط، وذلك في تغريده على حسابه بمنصة تروث سوشيال.

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