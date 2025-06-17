ترامب يحث خامنئي على الاستسلام غير المشروط

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تعرف مكان اختباء خامنئي، لكنها لا تريده أن يقتل "في الوقت الحالي".

وحث ترامب، خامنئي، على الاستسلام غير المشروط، وذلك في تغريده على حسابه بمنصة تروث سوشيال.