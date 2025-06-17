تايلاند تحظر مواطنيها من العبور إلى مدينة كمبودية

حظرت تايلاند، مواطنيها من الذهاب إلى العمل في مدينة بكمبوديا، فيما يعد أحدث إجراءات تقييد الحركة بين الدولتين في ظل تصاعد التوترات بينهما.

وذكرت وكالة "بلومبرج، للأنباء، أن الجيش التايلاندي الملكي، قال إنه تم حظر جميع التايلانديين الذين يعملون في الكازينوهات وصالات المقامرة في مدينة بويبيت من مغادرة تايلاند عبر نقاط التفتيش في إقليم ساك ايو ابتداء من صباح اليوم الثلاثاء.

ويشار إلى أن الجيش التايلاندي شدد بالفعل من القيود على العبور البري عبر الحدود مع كمبوديا منذ مطلع الشهر الجاري.

ومازالت العلاقات بين الدولتين متوترة منذ أن تبادلت القوات إطلاق النار في 28 مايو الماضي في منطقة تشونج بوك الحدودية المتنازع عليها؛ مما أسفر عن مقتل جندي كمبودي.