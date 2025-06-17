فاجأ الفنان الكوميدي كريم عفيفي جمهوره بظهور لافت على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، حيث نشر صورة حديثة له بدا فيها بملامح مختلفة وجسم رياضي أنيق بعد فقدانه الملحوظ للوزن، ما أثار تفاعلاً واسعًا من متابعيه الذين انهالت عليهم عبارات التهنئة والإعجاب بتغيّره اللافت.

ويُعد كريم عفيفي من أبرز نجوم "مسرح مصر"، حيث بدأ مشواره الفني من مسرح جامعة القاهرة خلال دراسته بكلية التجارة، وشارك مع زملائه في كتابة وإخراج عدد من المسرحيات الجامعية.

جاءت أولى خطواته الاحترافية بترشيح من المخرج خالد جلال للمشاركة في مسرحية "SMS" بطولة الفنانة نيكول سابا، ثم قدّم دورًا في مسرحية "هاملت" عام 2010، لتأتيه الفرصة للمشاركة في الجزء الأول من مسلسل "الكبير أوي" في نفس العام، وهو الدور الذي تكرر لاحقًا في الأجزاء التالية.

اختاره الفنان أشرف عبدالباقي ليكون أحد أعضاء فرقة "تياترو مصر" التي تطورت لاحقًا إلى "مسرح مصر"، وشارك منذ ذلك الحين في عدد من الأعمال الكوميدية الناجحة في المسرح والدراما والسينما، من أبرزها مسلسل "رمضان كريم" بجزئيه الأول والثاني.