شوبير يُفجر مفاجأة بشأن أزمة أشرف بن شرقي

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن رفض المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التسخين خلال مباراة إنتر ميامي الأمريكي.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات عبر قناة «الأهلي»: «أشرف بن شرقي، استبعاده وجهة نظر فنية، وهو لاعب محترف ومن أكثر الناس انضباطًا».

وأضاف: «الطيبعي جدًا أي لاعب مبيلعبش بيزعل، ولكن قلبه على الفرقة مليون في المية ولا توجد مشاركل ولا أي أزمات، أشرف بن شرقي، لاعب ملتزم ومنضبط».

وتابع: «أشرف بن شرقي، مسخنش في المباراة الأولى ودي كانت وجهة نظر من ريبيرو، المدير الفني للفريق».

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة بالميراس البرازيلي، المقرر لها في السابعة مساء الخميس المقبل، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.