ترامب يحذر إيران من استهداف المصالح الأمريكية ويتوعد برد حازم

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران من استهداف المصالح الأمريكية، متوعدًا بـ«رد حازم» حال حدوث ذلك.

وقال في تصريحات صحفية من على متن طائرته الرئاسية، اليوم الثلاثاء: «إيران تعلم أنه لا يمكنها استهداف قواتنا، وسنرد بحزم وسنطلق العنان لقواتنا إذا استهدفت إيران مصالحنا».

وأشار إلى أنه عاد إلى واشنطن لمتابعة الوضع بين إيران وإسرائيل عن كثب، قائلًا إنه يفضل التواصل المباشر بدلًا من إجراء المكالمات الهاتفية.

ونفى تواصله مع إيران لإجراء «محادثات سلام» بأي شكل من الأشكال، معقبًا: «ما نبحث عنه هو استسلام كامل لإيران».

وذكر أن «إيران كان ينبغي عليها قبول الصفقة المطروحة على الطاولة»، مضيفًا: «أخبرتهم أن يقبلوا بالاتفاق ولم يفعلوا ذلك، وهو ما أدى إلى الوضع الحالي».

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه يريد «نهاية حقيقية» للمشكلة النووية مع إيران، وإنها يجب أن «تتخلى تمامًا عن برنامجها النووية»، وذلك بحسب تعليقات نشرها مراسل شبكة CBS NEWS على منصة «إكس».

وذكر المراسل، الثلاثاء، أن ترامب أدلى بهذه التعليقات، وهو يغادر كندا في منتصف ليل الاثنين، بعد مشاركة في قمة دول مجموعة السبع.

وتوقع ترامب ألا تخفف إسرائيل من هجماتها على إيران. ونقل المراسل عنه قوله على متن الطائرة الرئاسية: «ستعرفون ذلك خلال اليومين المقبلين.. لم يخفف أحد هجماته حتى الآن».

ورداً على احتمال إرسال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أو نائب الرئيس جيه دي فانس، للقاء مسئولين إيرانيين، قال ترامب: «ربما».

ونقل المراسل عنه قوله: «الأمر يعتمد على ما سيحدث عند عودتي».