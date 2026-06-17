منسق المنتخب يكشف كواليس حديث حسام حسن مع الحكم وموقف فتوح من مواجهة نيوزيلندا

كشف محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، تفاصيل اللقطة التي جمعت المدير الفني حسام حسن بالحكم الرابع خلال مواجهة بلجيكا في افتتاح مشوار الفراعنة بكأس العالم 2026، مؤكدًا أن ما أثير حولها جاء نتيجة تفسير غير دقيق.

وأوضح مراد، خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج «ستاد العاصمة» عبر قناة ON E، أن حسام حسن كان يشرح للحكم وجود مخالفة واضحة لصالح المنتخب لم يتم احتسابها، مشيرًا إلى حالة من الاستغراب داخل البعثة المصرية بسبب عدم تدخل تقنية الفيديو (VAR) لمراجعة اللعبة. وأضاف أن الواقعة انتهت تمامًا مع صافرة النهاية، وتم إغلاق هذا الملف للتركيز على المواجهات المقبلة.

وعن الحالة الطبية للاعبين، طمأن مراد الجماهير بشأن الظهير الأيسر أحمد فتوح، مؤكدًا جاهزيته للمشاركة في مباراة نيوزيلندا، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في اللقاء الافتتاحي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره نيوزيلندا في الرابعة فجر الإثنين 22 يونيو بتوقيت القاهرة، على ملعب بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو.

وأشار مراد إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن حرص على متابعة مباراة إيران ونيوزيلندا بدقة، من أجل تحليل نقاط القوة والضعف لدى المنافسين، مؤكدًا أن التحضيرات تسير بشكل مكثف داخل المعسكر، وسط تركيز كبير على تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز فرص التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في البطولة بتعادل إيجابي 1-1 أمام بلجيكا، في اللقاء الذي أقيم على ملعب «لومين فيلد»، حيث تقدم إمام عاشور للفراعنة في الدقيقة 20، قبل أن يدرك المنتخب البلجيكي التعادل بهدف عكسي سجله محمد هاني بالخطأ في مرماه بالدقيقة 67