لاعب اسكتلندا: يمكننا مفاجأة المغرب والبرازيل في المونديال

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أبدى ليندون دايكس، لاعب منتخب اسكتلندا، ثقته في قدرة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب المغرب، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم، رغم اعترافه بصعوبة المواجهة.

ويستعد المنتخب الاسكتلندي لخوض اللقاء بعد فوزه في الجولة الأولى على هايتي بهدف دون رد، ليحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة الثالثة.

وقال دايكس في تصريحات لشبكة "ESPN": "ندرك صعوبة المهمة أمام المغرب، لكن ذلك لا يقلل من طموحات اللاعبين. نعتقد أننا قادرون على مجاراة المنتخبات الكبرى".

وأضاف: "قوة المجموعة والروح القتالية من أبرز أسلحتنا، وكرة القدم لا تعترف دائماً بالفوارق أو الترشيحات المسبقة".

واختتم تصريحاته قائلاً: "تحقيق نتائج إيجابية أمام المغرب والبرازيل ليس مستحيلاً، في ظل تقارب مستويات المنتخبات المشاركة في البطولة".