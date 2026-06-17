الرياضة: هناك مرونة كبيرة لحل أزمة مقر الزمالك الرئيسي

أكد محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أن هناك مرونة كبيرة لحل أزمة مقر الزمالك الرئيسي.

وقال محمد الشاذلي في تصريحات لقناة صدى البلد: "هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الأوقاف؛ للوصول إلى حل نهائي لملف المساحات محل الخلاف داخل الزمالك".

وأضاف: "هناك مرونة كبيرة من هيئة الأوقاف، بجانب توجيهات واضحة من جانب وزير الأوقاف، لدراسة بدائل مناسبة".

وتابع: "المساحة المتبقية والبالغة نحو 50 ألف متر ما زالت تحت ولاية هيئة الأوقاف، وهناك أكثر من 3 إلى 4 حلول مطروحة يتم دراستها حاليًا بين الزمالك ووزارتي الأوقاف والشباب والرياضة".

وأتم محمد الشاذلي تصريحاته قائلًا: "جميع الأطراف تتعامل بمرونة كبيرة للوصول إلى صيغة توافقية تحقق التوازن بين حقوق الدولة واحتياجات النادي، والأيام المقبلة قد تشهد التوصل إلى حل نهائي يتم عرضه رسميًا على وزارة الأوقاف لاعتماده".