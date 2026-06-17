خطأ دفاعي كارثي يمنح النرويج التقدم على العراق بثنائية هالاند في الشوط الأول

أنهى منتخب النرويج الشوط الأول من مواجهته أمام منتخب العراق متقدمًا بنتيجة 2-1، في اللقاء المقام ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم 2026.

وفرض النجم إيرلينج هالاند نفسه بطلًا لأحداث النصف الأول من المباراة، بعدما سجل هدفي منتخب بلاده في الدقيقتين 29 و43، ليمنح النرويج أفضلية مهمة قبل انطلاق الشوط الثاني.

وجاء الهدف الأول للنرويج بعد استغلال هالاند لإحدى الفرص داخل منطقة الجزاء، بينما نجح منتخب العراق في العودة سريعًا إلى أجواء اللقاء عبر أيمن حسين الذي أدرك التعادل في الدقيقة 39 بضربة رأس متقنة سكنت الشباك.

وعندما كانت المباراة تتجه نحو التعادل مع نهاية الشوط الأول، ارتكب الحارس جلال حسن خطأ فادحًا من مدافع المنتخب العراقي الذي اعاد الكرة للحارس ليستغل هالاند بأفضل صورة ممكنة ويخطف الهدف الثاني للنرويج في الدقيقة 43، مانحًا منتخب بلاده التقدم قبل صافرة الاستراحة.

ويسعى المنتخب العراقي للعودة في النتيجة خلال الشوط الثاني والخروج بنتيجة إيجابية من مواجهة صعبة أمام أحد أبرز منتخبات المجموعة، التي تضم أيضًا منتخبي فرنسا والسنغال.