موعد مباراة البرتغال المقبلة في كأس العالم 2026 بعد التعادل مع الكونغو

استهل منتخب البرتغال مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بتعادل مخيب أمام الكونغو الديمقراطية، ليؤجل حسم أول انتصار له في البطولة، قبل مواجهة مرتقبة في الجولة الثانية من دور المجموعات.

سقط منتخب البرتغال في فخ التعادل بنتيجة 1-1 أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب هيوستن، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وشهد اللقاء منافسة قوية بين المنتخبين، ليكتفي كل طرف بالحصول على نقطة واحدة في بداية مشواره بالمجموعة الحادية عشرة، التي تضم أيضًا منتخبي كولومبيا وأوزبكستان.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب البرتغالي مباراته المقبلة أمام منتخب أوزبكستان، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، في مواجهة يسعى خلالها رفاق كريستيانو رونالدو لتحقيق الفوز الأول وتعزيز حظوظهم في التأهل إلى الدور التالي.

ويدرك المنتخب البرتغالي أهمية المباراة المقبلة، خاصة بعد فقدان نقطتين في الجولة الافتتاحية، ما يجعل مواجهة أوزبكستان محطة مهمة في سباق التأهل عن المجموعة الحادية عشرة.