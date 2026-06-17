أفراد الطاقم الباكستاني المحتجزون كرهائن من قبل قراصنة صوماليين يناشدون الحكومة التدخل

ناشد أفراد الطاقم الباكستاني المحتجزون كرهائن على متن سفينة مختطفة الحكومة التدخل العاجل بعد ظهور مقطع فيديو جديد يشير إلى تدهور أوضاعهم في الأسر.

وكان قراصنة قد خطفوا السفينة "إم.تي هونر 25" التي كانت تقل طاقما مكونا من 17 شخصا، من بينهم عشرة باكستانيين ، بالقرب من منطقة بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في 21 أبريل. وأعربت أسر الرهائن منذ ذلك الحين عن قلقها المتزايد، قائلة إن الظروف على متن السفينة تدهورت بشكل كبير خلال فترة احتجاز الطاقم، حسب شبكة جيو نيوز الباكستانية اليوم الأربعاء.

وفي الفيديو الذي ظهر مؤخرا، قال الضابط الثاني بالسفينة، سيد كاشف عمر إن أفراد الطاقم الباكستانيين العشرة محتجزون لدى قراصنة صوماليين منذ 57 يوما وحث الحكومة على ضمان إطلاق سراحهم الفوري.

وأضاف أن الرهائن لديهم القليل من الطعام وبعضهم أصيب بإعياء وأن أصحاب السفينة غير مستعدين للتفاوض مع القراصنة، داعيا السلطات إلى إقناع الشركة المشغلة للسفينة بالدخول في مفاوضات .

وكان وزير القانون والعدل الاتحادي الباكستاني ، عزام نذير ترار قد قال أمس الثلاثاء، في كلمة أمام الجمعية الوطنية الباكستانية (البرلمان الباكستاني)، إن الحكومة تعمل عبر قنوات دبلوماسية مكثفة لتأمين الإفراج عن عشرة مواطنين باكستانيين يُحتجزون كرهائن في الصومال، حسبما أفادت وكالة أنباء " أسوشيتد برس أوف باكستان".

وفي معرض رده على استفسار وجهه النائب عن حزب الشعب الباكستاني، عبد القادر بتيل، خلال جلسة البرلمان، أكد ترار أن الحكومة تحركت على الفور منذ إحالة القضية إلى البرلمان.

وكشف الوزير أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، محمد إسحاق دار، أجرى اتصالاً مباشراً بنظيره الصومالي لبحث مستجدات الوضع، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية الباكستانية تتابع الملف عن كثب وأنها أصدرت عدة بيانات رسمية بشأنه.