أوكرانيا: مقتل وإصابة أكثر من 1250 عسكريا روسيا خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و386 ألفا و680 فردا، من بينهم 1260 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12033 دبابة، و24775 مركبة قتالية مدرعة، و44169 نظام مدفعية، و1874 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1427 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 436 طائرة حربية، و353 مروحية، و355593 طائرة مسيرة، و4783 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و107994 من المركبات وخزانات الوقود، و4303 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.