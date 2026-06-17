رئيس وزراء ألبانيا يدعو إلى تسريع انضمام دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي

دعا رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، إلى تسريع وتبسيط إجراءات انضمام دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضح راما، أنه يتحدث باسم ألبانيا ودول غرب البلقان المجاورة، وأوكرانيا ومولدوفا اللتين تواجهان مخاطر خاصة بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية.

وقال راما، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) خلال زيارة لبرلين: "يجب أن نجد طريقة لتحويل أوروبا إلى عائلة موحدة"، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تغيير طريقة تفكيره، معتبرا أن المطلوب أولا هو اتخاذ قرار سياسي، على أن تأتي التفاصيل الفنية المتعلقة بالتكيف والمواءمة لاحقا.

وقال راما: "لقد تغير العالم كثيرا خلال السنوات الماضية، وعلى أوروبا أن تتغير مع العالم".

ورأى راما، أن أوروبا تعيش حاليا "لحظة هيلموت كول"، في إشارة إلى المستشار الألماني الراحل الذي اغتنم فرصة إعادة توحيد ألمانيا عام 1990.

وأشار إلى أن سبع دول تتفاوض حاليا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهي ألبانيا والبوسنة والهرسك وصربيا ومونتنيجرو ومقدونيا الشمالية في منطقة البلقان، إضافة إلى أوكرانيا وجمهورية مولدوفا.

وشبه هذه الدول بالأبناء السبعة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وقال راما: "إنها أم تملك سجلا مذهلا من النجاح.. ولم تقل لأبنائها إن عليهم أن يكبروا في الحي المجاور ثم يجلسوا إلى المائدة عندما يصبحون بالغين.. لا، لقد نشأ الأطفال حول المائدة"، مضيفا أنه لا يمكن دعوة دولة في وضع أوكرانيا إلى المائدة ثم مطالبتها أولا باستيفاء هذا الشرط وذاك الشرط وسواهما.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد ناقش مطلع يونيو الجاري، خلال قمة عقدت في تيفات عاصمة مونتنيجرو، سبل دمج دول غرب البلقان بصورة أسرع، غير أن نموذجا سياسيا واضحا لذلك لم يتبلور بعد.

واقترح راما والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أن تتخلى بلديهما مؤقتا عن حقوق التصويت إذا ما جرى تسريع عملية انضمامهما.

أما بالنسبة لأوكرانيا، طرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، فكرة العضوية المنتسبة، إلا أن كييف ترفض ذلك وتتمسك بعضوية كاملة.

ويُنظر إلى مونتنيجرو باعتبارها الدولة الأوفر حظا للانضمام السريع إلى الاتحاد الأوروبي، إذ بدأت مفاوضات الانضمام في وقت مبكر وأنجزت بالفعل العديد من فصول مواءمة التشريعات، بحسب راما.

وأضاف رئيس الوزراء الألباني، أنه يتوقع انتهاء مفاوضات انضمام ألبانيا بحلول عام 2027، معتبرا أنه من الواقعي أن توافق دول الاتحاد الأوروبي على قبول ألبانيا عضوا جديدا بحلول عام 2030.

ويزور راما، برلين بدعوة من اللجنة الاقتصادية الألمانية لشئون شرق أوروبا، ومن المقرر أن يلتقي اليوم وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه.