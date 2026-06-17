رئيس كوريا الجنوبية: اتفقنا مع الهند على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد

قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، اليوم الأربعاء، إنه اتفق مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على رفع العلاقات الثنائية لمستوى جديد، في إشارة إلى لقائهما الأخير على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن الرئيس الكوري الجنوبي كتب عبر منصة "أكس": "لقد اتفقنا على تعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية والهند في جميع المجالات، بما فيها الاقتصاد والثقافة والمجتمع، علاوة على بناء علاقة جديدة بين الدولتين".

وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي، أن التعاون بين الدولتين مازال ضعيفا للغاية مقارنة بحجم الدولتين الاقتصادي وإمكانياتهما.

وقال مودي، في منشور عبر منصة "أكس"، إنه "أجرى محادثة جيدة للغاية مع رئيس جمهورية كوريا لي جاي ميونج"، مضيفا: "تعمل الدولتان سويا في مجالات التجارة والكثير من المجالات المستقبلية الأخرى".