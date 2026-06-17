إندونيسيا تنشر 4576 عنصرا أمنيا لتأمين مظاهرات في جاكرتا

نشرت السلطات الإندونيسية، 4576 عنصرا أمنيا، اليوم الأربعاء؛ لتأمين سلسلة من المظاهرات التي تعتزم مجموعات من طلاب الجامعات ومنظمات المجتمع المدني تنظيمها في عدة مواقع بأنحاء جاكرتا.

وأوضحت المتحدثة باسم شرطة جاكرتا، المفتش الأول إيرلين سومانتري، أن هذه العناصر تضم أفرادا من شرطة منطقة جاكرتا الكبرى، ووحدات شرطة من المقاطعات والمخافر المحلية، بدعم من فرق خدمات إدارة التظاهرات العامة في وسط جاكرتا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وقالت إيرلين: "جرى نشر آلاف العناصر المشتركة اليوم لضمان سير جميع المظاهرات العامة في أنحاء جاكرتا بشكل آمن ومنظم وسلمي".

وخلال الأيام الأخيرة، نظم طلاب، مظاهرات في جاكرتا للمطالبة بإجراءات لتحسين ظروف المعيشة، عقب تعديل أسعار الوقود غير المدعوم، إلى جانب دعوات لتعزيز جهود مكافحة الفساد.

وفيما يتعلق بنشر قوات الجيش، أوضح المتحدث باسم القوات المسلحة الإندونيسية البريجيدير جنرال محمد ناس، أن الشرطة طلبت تواجد قوات في المظاهرات بوسط جاكرتا.

وقال ناس، إنه لم يجر نشر أفراد القوات المسلحة الإندونيسية للتعامل مباشرة مع المتظاهرين، بل لتقديم دعم إضافي في حال عجزت الشرطة عن السيطرة على الوضع.

وأضاف أن الجيش لن يتولى دور الشرطة في إنفاذ القانون عند التعامل مع المتظاهرين.