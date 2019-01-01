القومي لثقافة الطفل ينظم دورات تدريبية لتشجيع وتنمية المواهب وأنشطة مكثفة بثقافة الإسكندرية

يعقد المركز القومي لثقافة الطفل، بوزارة الثقافة، حاليا، مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة للأطفال لتنمية مهاراتهم الفنية والإبداعية، لاكتشاف مواهب الأطفال وتنميتها ثقافيًا وفنيًا.

وبدأت دورة "التصوير الإبداعي" بمتحف جاير أندرسون "بيت الكرتلية"، وتستكمل غدا الخميس، وتم تدريب الأطفال على كيفية التصوير الإبداعي للواقع الثقافي الأثري، بالإضافة إلى تعريفهم بالمتحف ومحتوياته وتاريخه.

وذكر المركز القومي لثقافة الطفل، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه بدأ في تنفيذ خطة ثقافية جديدة وضعها الكاتب محمد ناصف رئيس المركز، لإقامة عدد من الدورات التدريبية المتخصصة للأطفال، بدأت بدورة تدريبية بالتعاون مع وزارة الآثار لمدة ثلاثة أيام لتعلم كيفية صناعة عجينة السيراميك، واستخدامها لعمل أشكال فنية وتذكارية، وذلك بمسجد ابن طولون بالسيدة زينب، وشارك في الدورة أطفال المدارس التابعة لإدارتي الخليفة والمقطم التعليميتين.

يذكر أن المركز القومى لثقافة الطفل حريص على مشاركة الأطفال في الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الدينية والقومية لتنمية الحس الوطنى لديهم وكذلك تشجيع وتنمية المواهب وإذكاء روح المنافسة من خلال الدورات التثقيفية والمسابقات في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية.

من جهتها، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عددا من الورش الفنية بفرع ثقافة الإسكندرية.

وأقام بيت ثقافة أبو قير ورشة بعنوان "الإسكندرية عروس البحر المتوسط" تضمنت تصميم لوحات عن أعماق البحار باستخدام الكانسون والفوم الجليتر بمرسم الطفل.

ونظم بيت ثقافة رشدي ورشة تصميم لوحات عن الإسكندرية، باستخدام ألوان الجواش ضمن النشاط اليومي لمرسم الطفل، وفي مرسم المواهب أقيمت ورشة عمل تكوينات من وحدات الفن الشعبي.

وفي نادي المرأة استمرت ورشة "المعلقات الجلدية" حيث تم تصميم عمل زخرفى لوجه امرأة إفريقية باستخدام جلد طبيعى وقصاصات ملونة من الجلد الصناعي عن طريق تقنية التدكيك والتضفير.

وعقد قصر ثقافة برج العرب محاضرة بعنوان "تعريف الرواد علي أدوات النحت وكيفية استخدامها"، تلاها ورشة تشكيل حر بالطين الأسواني.

وأقيمت ورشة بنادي العلوم لإعادة استخدام إطارات السيارات التالفة لعمل برواز للحائط باستخدام الحبال والإكسسوارات ولصقها بطريقة مبتكرة .

ونظم بيت ثقافة القباري ورشة رسم حر للأطفال، إلى جانب مناقشة كتاب "قصص الأنبياء" للكاتب أحمد بهجت، وأقام قصر ثقافة الأنفوشي ورشة فنية بقسم المواهب تضمنت رسم على البلونات.

واختتم قصر ثقافة مصطفى كامل ورشة "التعريف بألوان الطيف" وكيفية خلط ألوان الجواش بمرسم المواهب، وعقد قصر ثقافة الشاطبي ورشة للأطفال لتصميم لوحات بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو باستخدام الألوان الخشب والفلوماستر، بالإضافة إلى ورشة بمرسم المواهب لتصميم لوحات موضوعات حرة بورق الكوريشيه وخامات البيئة المختلفة .