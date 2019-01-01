وزير التجارة العماني يبحث مع نائب رئيس البنك الدولي آليات تعزيز مجالات التعاون

بحث وزير التجارة والصناعة العماني الدكتور علي بن مسعود السنيدي مع محمود محي الدين نائب رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية المستدامة 2030، آليات تعزيز مجالات التعاون المتعلقة بتطبيق المشروعات المرتبطة بالتنمية المستدامة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء، أن الجانبين استعرضا - خلال لقائهما على هامش مشاركة سلطنة عمان في أعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة المنعقد حاليًا بمدينة نيويورك - آليات التعاون كأحد أهم محاور التقرير الوطني التطوعي التي تهدف السلطنة من خلاله إلى توفير فرص عمل جديدة في المشروعات الاقتصادية المرتقبة؛ لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل.