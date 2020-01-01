 ستاندرد اند بورز تقول إنها تصنف النظرة المستقبلية للكويت عند سلبية - بوابة الشروق
الجمعة 17 يوليه 2020 11:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

ستاندرد اند بورز تقول إنها تصنف النظرة المستقبلية للكويت عند سلبية

ستاندرد اند بورز
ستاندرد اند بورز
(رويترز)
نشر في: الجمعة 17 يوليه 2020 - 11:15 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يوليه 2020 - 11:15 م
- ستاندرد اند بورز تقول إنها تصنف النظرة المستقبلية للكويت عند سلبية.

- ستاندرد اند بورز تصنف العملة المحلية والأجنبية للكويت على المدى الطويل عند ’aa-’.

- ستاندرد اند بورز تقول النظرة المستقبلية للكويت جرى تعديلها إلى سلبية بسبب استمرار تضاؤل مصدة السيولة المالية والتصنيفات أُكدت عند ’aa-/a-1+‘.

- تقديرات ستاندرد اند بورز تشير إلى أن مصدر حكومة الكويت الرئيسي لتمويل عجز الموازنة صندوق الاحتياطي العام لن يكون كافيا لتغطية العجز وحده.

- ستاندرد اند بورز تقول إن الكويت لم تشهد بعد استجابة في الوقت المناسب وبالشكل الكافي للتعامل مع تحديد محتمل للإنفاق في الشهور المقبلة.

- ستاندرد اند بورز تقول النظرة المستقبلية السلبية للكويت تعكس بشكل أساسي نظرتها للمخاطر النابعة من الضغط المالي بما في ذلك الاستنزاف المحتمل لصندوق الاحتياطي العام.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك