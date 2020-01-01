- ستاندرد اند بورز تقول إنها تصنف النظرة المستقبلية للكويت عند سلبية.



- ستاندرد اند بورز تصنف العملة المحلية والأجنبية للكويت على المدى الطويل عند ’aa-’.



- ستاندرد اند بورز تقول النظرة المستقبلية للكويت جرى تعديلها إلى سلبية بسبب استمرار تضاؤل مصدة السيولة المالية والتصنيفات أُكدت عند ’aa-/a-1+‘.



- تقديرات ستاندرد اند بورز تشير إلى أن مصدر حكومة الكويت الرئيسي لتمويل عجز الموازنة صندوق الاحتياطي العام لن يكون كافيا لتغطية العجز وحده.



- ستاندرد اند بورز تقول إن الكويت لم تشهد بعد استجابة في الوقت المناسب وبالشكل الكافي للتعامل مع تحديد محتمل للإنفاق في الشهور المقبلة.



- ستاندرد اند بورز تقول النظرة المستقبلية السلبية للكويت تعكس بشكل أساسي نظرتها للمخاطر النابعة من الضغط المالي بما في ذلك الاستنزاف المحتمل لصندوق الاحتياطي العام.