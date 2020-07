ميشيل أوباما تطلق «بودكاست» عبر «سبوتيفاى»

تطلق ميشيل أوباما مدونتها الصوتية «بودكاست» الخاصة فى 29 يوليو الجارى حصرا عبر «سبوتيفاى»، كما أعلنت الخميس السيدة الأمريكية الأولى السابقة عبر موقع «تويتر».

وتحقق منصة البث التدفقى السمعى السويدية ضربة موفقة جديدة من خلال هذا العقد الحصرى الذى سيزيد عدد مستخدميها، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وكانت ميشيل أوباما التى تتمتع بشعبية كبيرة، حققت نجاحا باهرا مع كتاب مذكراتها «بيكومينج» الذى صدر فى نوفمبر 2018، وبيعت أكثر من 11.5 مليون نسخة منه فى العالم، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وترافق صدور الكتاب مع سلسلة من الندوات جمعت عشرات آلاف الأشخاص فى دول عدة، فضلا عن وثائقى بثته «نتفليكس» فى مايو.

I’m thrilled to announce a new project: The #MichelleObamaPodcast with @Spotify! It’s been a tough year and I hope this podcast can help us explore what we’re going through and spark new conversations with our loved ones. I can't wait for you all to listen on July 29! pic.twitter.com/89zecZXnrr