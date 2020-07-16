ميشيل أوباما تطلق «بودكاست» عبر «سبوتيفاى»

تطلق ميشيل أوباما مدونتها الصوتية «بودكاست» الخاصة فى 29 يوليو الجارى حصرا عبر «سبوتيفاى»، كما أعلنت الخميس السيدة الأمريكية الأولى السابقة عبر موقع «تويتر».

وتحقق منصة البث التدفقى السمعى السويدية ضربة موفقة جديدة من خلال هذا العقد الحصرى الذى سيزيد عدد مستخدميها، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وكانت ميشيل أوباما التى تتمتع بشعبية كبيرة، حققت نجاحا باهرا مع كتاب مذكراتها «بيكومينج» الذى صدر فى نوفمبر 2018، وبيعت أكثر من 11.5 مليون نسخة منه فى العالم، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وترافق صدور الكتاب مع سلسلة من الندوات جمعت عشرات آلاف الأشخاص فى دول عدة، فضلا عن وثائقى بثته «نتفليكس» فى مايو.

I’m thrilled to announce a new project: The #MichelleObamaPodcast with @Spotify! It’s been a tough year and I hope this podcast can help us explore what we’re going through and spark new conversations with our loved ones. I can't wait for you all to listen on July 29! pic.twitter.com/89zecZXnrr — Michelle Obama (@MichelleObama) July 16, 2020

وسيتضمن «ذى ميشيل أوباما بودكاست» فى أول موسم له، سلسلة من اللقاءات بين الأمريكية الأولى سابقا وأقاربها، من بينهم والدتها وشقيقها على ما أوضحت فى مقطع مصور. ولم توضح إن كان زوجها الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما سيكون من بين ضيوفها.

وتنتج المدونة الصوتية هذه شركة «هاير جراوند» التى أسسها الزوجان أوباما عام 2018، وأبرمت «هاير جراوند» شراكات مع «سبوتيفاى» و«نتفليكس».

وأبرمت مدونة ميشيل أوباما شراكة مع مجموعة «بروكتر أند جامبل» لمساحيق التنظيف.