ألمانيا: التحقيق في إهمال إدارة أكبر مجزر في البلاد حيث تفشى كورونا

يجري الادعاء العام في ألمانيا حاليا تحقيقا حول إدارة مجزر تونيس الآلي ببلدة ريدا-فيدنبروك، وهو أكبر مجزر آلي في البلاد، بعد وصول العديد من البلاغات بشأن تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع بين العاملين في المجزر.



كانت سلطات الادعاء العام أجرت خلال الأسابيع الماضية تحقيقا أوليا ضد مجهول بسبب توافر شبهة أولية للإيذاء البدني عن طريق الإهمال وانتهاك قانون مكافحة العدوى.



وتلقى الادعاء العام في بيليفيلد حوالي 50 بلاغا بارتكاب عمل جنائي، بحسب وصف السلطات، منذ تفشي عدوى كورونا في المقر الرئيسي لمجزر تونيس ببلدة ريدا-فيدنبروك منتصف حزيران/يونيو.



ومن بين هذه البلاغات واحد تقدمت به نائبة بيليفيلد بالبرلمان الألماني "بوندستاج" عن حزب الخضر بريتا هاسلمان.



وقال متحدث باسم الشرطة في بيليفيلد إن لجنة التحقيق التي شكلتها الشرطة تضم الآن خمسة أعضاء.



كان الفيروس تفشى على نطاق واسع في المجزر بين حوالي 1400 شخص من العاملين به، ما أدى إلى فرض أول حالة إغلاق محلية لمكافحة كورونا في ألمانيا.



وبناء على ذلك، شملت الإجراءات المفروضة دائرتي جوترسلوه وفاريندورف.



كان مجزر تونيس أكد خلال الأسابيع الماضية أنه يتعاون مع السلطات بصورة وثيقة من أجل إيضاح المسألة.