علق الإعلامي عمرو أديب، على احتفالية المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، قائلًا إن المشهد كأن مصر تجلس مع بعضها البعض.

وقال خلال تقديم برنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس الجمعة، إن حضور الفنانين ورجال الأعمال بجانب المسؤولين يعطي انطباعًا بأن الجميع يساند الدولة اقتصاديًا وسياسيًا.

وأعرب عن سعادته برؤية الفنانة شيرين عبد الوهاب بين الحضور وغنائها بالاحتفالية، معلقًا: «شيرين صوت كله مصرية.. والفترة الأخيرة كان في حد بيحاول أن شيرين متبقاش معانا».

وأضاف «بمجرد غناء الفنانة شيرين عبدالوهاب يتغير التركيب الجسماني للإنسان وتصبح سعيدًا جدًا»، مؤكدًا أن تأثير الفن غير طبيعي.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الخميس، احتفالية المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، في احتفالية شعبية حضرها رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء وكبار رجال الدولة، فضلًا عن آلاف المواطنين.

ومشروع تطوير قرى الريف المصري أضخم مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث، ويأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030، ويهدف إلى تطوير جميع جوانب تفاصيل الحياة في الريف، وتحقيق جودة الخدمات واستقرارها للمواطنين.

