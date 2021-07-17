سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم السبت، معرض السلع الغذائية واللحوم الذي نظمته الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابو حمص ومديرية التموين بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد المحافظ، على استمرار الدعم والعمل على توفير السلع الغذائية واللحوم بالاسعار الاقتصادية مشيرا انه يتم توفير اللحوم البلدية بكافة المعارض والمنافذ بسعر 100 جنية للكيلو بما يقل بنسبة 40 % عن مثيلاتها، وكذا توفر الفاكهة والخضروات والمواد الغذائية باسعار تقل من 20 إلى 25%، حيث يتم بيع اللحوم البلدي الطازجة بالأسعار المخفضة تحت إشراف الطب البيطري ومديرية التموين.

وأضاف المحافظ، أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمرافق والجهات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتوافر الوقود والسلع الغذائية والمستلزمات

وأشار إلى أن المعرض يعد ثانى معرض يتم افتتاحه خلال أسبوع بعد افتتاح معرض دمنهور ضمن الجهود التى تقوم بها المحافظة؛ لتوفير السلع الغذائية بأسعار اقتصادية والقضاء على جشع بعض المحتكرين ومنع غلاء أسعار والتوسع في فتح المنافذ بجميع المراكز والمدن.

وأعلن المحافظ، أنه سيتم اليوم افتتاح معرضين آخرين بكفر الدوار وإيتاي البارود؛ ليصبح إجمالي عدد المعارض 4، بالإضافة إلى 3118 منفذا منتشرا بمدن ومراكز وقرى المحافظة، وتوفير 20 سيارة متحركة للوصول إلى المناطق النائية للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ووجه آمنة، باستمرار فتح المعرض طوال أيام عيد الأضحى ومتابعة الكميات المطلوبة يوميا مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

ورافق المحافظ المهندس حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير المساعد، واللواء مدحت الزغد رئيس مدينة أبو حمص، ومجدي الخضر وكيل وزارة التموين، ودكتور حسني عباسي مدير مديرية الطب البيطري، وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المشاركة.