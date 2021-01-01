مياه الأقصر تستعد لإطلاق حملة توعية للجزارين والمواطنين بشأن الأضحية

قال اللواء محمد يحيى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، إن إدارة التوعية والإعلام بالشركة تستعد لإطلاق حملة توعية لكافة الجزارين والأهالي بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، في كافة مراكز المحافظة والأماكن التي تشهد تجمعا للجزارين، بهدف رفع الوعي المائي والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وأضاف يحيى أن المبادرة ستنفذ عدة فعاليات داخل الشوارع والقرى المختلفة بلصق البوسترات على جدران المحال التجارية والميادين العامة، كما سيتم تنفيذ زيارات ميدانية مباشرة لمحلات الجزارة، وحثهم على ضرورة الحفاظ على كل نقطة مياه واستخدام مياه الشرب عند غسيل الذبائح وعدم إلقاء الدماء ومخلفات الأضاحي والأحشاء داخل غرف ومطابق الصرف الصحي، والتي تتسبب فىي انسدادات وطفوحات في الشوارع.

وناشد المواطنين بمختلف أرجاء المحافظة، ضرورة الحفاظ على مياه الشرب وعدم إهدارها أو استخدامها في غير الغرض المخصصة له ولا تمانع الشركة في غسل الأضاحي أو الذبائح، ولكن أن نكون على قدر المسئولية واستخدام المياه فقط ولا نترك صنابير أو خراطيم المياه مفتوحة لساعات متواصلة، وأن نجمع الأحشاء ومخلفات الأضاحي داخل أكياس ووضعها في صناديق القمامة أو التخلص منها في أماكن بعيدة عن المجاري المائية وبعيدة أيضا عن الكتلة السكنية.