تونس تستعد لاستفتاء الدستور في 25 يوليو بتجهيز 11200 لجنة اقتراع

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، اليوم الأحد، إن نحو 4500 مركز اقتراع في تونس تتضمن 11200 لجنة انتخابية، ونحو 300 مركزا بالخارج، تتضمن 400 لجنة، تستعد لاستقبال نحو 9 ملايين ناخب يوم 25 يوليو الحالي؛ للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

وأضاف بوعسكر، بحسب وسائل إعلام محلية، أن كل الهيئات الفرعية داخل تونس وخارجها حاليا بصدد تحضير المواد الانتخابية، في انتظار توزيعها على مكاتب الاقتراع.

ولفت إلى تعزيز أعضاء مكاتب الاقتراع ووصل عددهم إلى حوالي 70 ألفا، بعدما كانوا في حدود 60 ألفا، موضحا أنهم سيعملون بالتبادل يوم الاستفتاء نظرا لطول ساعات العمل، مضيفا أن الهيئة تعمل على سدّ الفراغات خاصّة بالمراكز المتواجدة في المناطق النائية وذلك عن طريق خطّة بديلة.

وأشار بوعسكر، إلى أنّه سيتمّ الإعلان عن النتائج الأوّلية للاستفتاء في 26 أو 27 يوليو الحالي، وذلك بعد التثبّت من النتائج، موضحا أنها قابلة للطعن أمام القضاء.