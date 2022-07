استهدف هجوم انتحاري بسيارة مفخخة، صباح اليوم الأحد، فندقا بمدينة جوهر بولاية هيرشابيل وسط الصومال، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى لم يحدد عددهم بعد، بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، صباح الأحد.



وذكر التلفزيون الصومالي الرسمي عبر «تويتر»، أن «هجوما إرهابيا بسيارة انتحارية استهدف فندقا شهيرا في جوهر عاصمة ولاية هيرشابيل الصومالية، اليوم الأحد».



وأضاف أن «هناك خسائر بشرية غير محددة العدد حتى الآن»، مشيرا إلى أن قوات الأمن متواجدة حاليا في مكان الحادث



ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي «حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية».



ويواجه الجيش الصومالي، مدعوما بقوات أمريكية، منذ سنوات، حركة «الشباب» والتي يُقدر الخبراء عدد عناصرها ما بين خمسة إلى عشرة آلاف مقاتل.



يذكر أنه في مايو، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرر إعادة نشر القوات الأمريكية في الصومال، بغرض مكافحة الإرهاب، وهو الأمر الذي رحب به الرئيس الصومالي المنتخب، حسن شيخ محمود.

The scene of the Sunday’s terrorist explosion in #Jowhar. pic.twitter.com/U90vnqz7dn