مجلس الأمن والدفاع السوداني يقرر تعزيز القوات الأمنية بالنيل الأزرق



قررت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع السوداني، تعزيز القوات الأمنية الموجودة في إقليم النيل الأزرق (جنوب جمهورية السودان)، والاستمرار في التعامل الحازم والفوري مع كل حالات التفلت والاعتداءات على الأفراد والممتلكات الخاصة والعامة.



وكانت مناطق في الإقليم شهدت أحداث عنف قبلي، سقط فيها أكثر من 30 قتيلًا و100 مصابًا.



واجتمعت اليوم الأحد بالقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وبحضور المكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالي.



وذكرت اللجنة، في بيان مساء اليوم، أنها بحثت الموقف الأمني في عموم السودان، بما فيها الأحداث المؤسفة الأخيرة بإقليم النيل الأزرق، التي راح ضحيتها عدد من من المواطنين وتضررت جراءها بعض الممتلكات الخاصة والعامة.



وأكدت اللجنة تأييدها الإجراءات التي اتخذتها لجنة أمن الإقليم لمنع تفاقم الصراع بين مكونات المنطقة، وقررت توجيه النائب العام بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تمهيدًا للمحاسبة.



وطالبت لجنة أمن الإقليم، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مثيري الفتنة والمحرضين على أعمال العنف.