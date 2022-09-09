أعلن الفنان سامح حسين، عن تقديم آخر ليلة للعرض المسرحي الكوميدي"حلم جميل" لفرقة المسرح الكوميدي، اليوم الأحد، على خشبة المسرح العائم الكبير بالمنيل التابع للبيت الفني للمسرح.

مسرحية"حلم جميل" من العروض المسرحية المتميزة التي قدمتها فرقة المسرح الكوميدي في أكثر موسم ناحج، كما تم عرضها بعدد من المحافظات فى إطار برنامج "المواجهة والتجوال" وهو مشروع يقدمه البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار،وتشرف على تنفيذه فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوى.

العرض مقتبس من فيلم "city lights" للعالمي تشارلي شابلن،وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول شاب صعلوك يجول في الشوارع،يرى أحد الأثرياء يقبل على الانتحار فيحاول إنقاذه، وتتوالى الأحداث ليعجب الثري بشخصية الشاب الصعلوك ويقرر التعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه،وفي منزل الثري يظهر الاختلاف والتباين بين المستوى الفكري والاجتماعي بين الثري والصعلوك.

المسرحية بطولة سامح حسين، حنان عادل، عزت زين، أحمد عبد الهادي، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدي، تأليف طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق علي، استعراضات ضياء شفيق، وإضاءة أبو بكرالشريف، إخراج إسلام إمام.