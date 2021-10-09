يوفنتوس يفوز في مباراة ودية بتسعة أهداف دون رد

تغلب فريق يوفنتوس الإيطالي، على بينيرولو، أحد أندية دوري الدرجة الرابعة، بنتيجة 9-0، في مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد 2022-2023.

وأحرز أهداف يوفنتوس مويس كين (هاتريك)، دينيس زكريا (هدفين)، سولي (هدفين)، أنخيل دى ماريا، وأدريان رابيو. كانت مناسبة تمكن فيها المدرب ماسيميليانو أليجري من مشاركة معظم اللاعبين.

من المقرر أن يتوجه يوفنتوس إلى جولته الصيفية في الولايات المتحدة الأمريكية في 21 يوليو حتى 30 يوليو ، بينما سيواجه ديبورتيفو جوادالاخارا في 22 يوليو في لاس فيجاس.

المنافس القادم هو برشلونة في 26 يوليو في دالاس ثم ريال مدريد بعد أربعة أيام في لوس أنجلوس.