 يوفنتوس يفوز في مباراة ودية بتسعة أهداف دون رد - بوابة الشروق
الأحد 17 يوليه 2022 8:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من سيحسم بطولة كأس مصر لموسم 2021؟
النتـائـج تصويت

يوفنتوس يفوز في مباراة ودية بتسعة أهداف دون رد

شريف أبوحمد
نشر في: الأحد 17 يوليه 2022 - 8:05 م | آخر تحديث: الأحد 17 يوليه 2022 - 8:05 م

تغلب فريق يوفنتوس الإيطالي، على بينيرولو، أحد أندية دوري الدرجة الرابعة، بنتيجة 9-0، في مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد 2022-2023.

وأحرز أهداف يوفنتوس مويس كين (هاتريك)، دينيس زكريا (هدفين)، سولي (هدفين)، أنخيل دى ماريا، وأدريان رابيو. كانت مناسبة تمكن فيها المدرب ماسيميليانو أليجري من مشاركة معظم اللاعبين.

من المقرر أن يتوجه يوفنتوس إلى جولته الصيفية في الولايات المتحدة الأمريكية في 21 يوليو حتى 30 يوليو ، بينما سيواجه ديبورتيفو جوادالاخارا في 22 يوليو في لاس فيجاس.

المنافس القادم هو برشلونة في 26 يوليو في دالاس ثم ريال مدريد بعد أربعة أيام في لوس أنجلوس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك