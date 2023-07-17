المنشآت السياحية: المطاعم تضيف 26% خدمة وضريبة على قيمة الوجبات

قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنّ المطاعم مُلزمة بالإعلان عن الأسعار خارج المنشأة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن المواطن في المطعم يدفع 26% زيادة على قيمة الطعام الذي يتناوله، بواقع 12% خدمة و14% ضريبة قيمة مضافة، ما يقترب من ربع قيمة الفاتورة.

وردّ على شكاوى من نقص كمية الطعام مثل الكشري أو الحواوشي (وفقا لما سأله أديب)، قائلا إن الأمر يعود لسمعة المحل، موضحا أن المواطن إذا رصد هذا الأمر فلا يتوجه مرة أخرى لهذا المطعم.

وأشار إلى أن المواطن عليه الإقبال على المطاعم التي تُقدم الوجبة بكميات معقولة، داعيا كل شخص أن يتحلى بالإيجابية وألا يكون سلبيا.

ولفت إلى أنّ هناك خطا ساخنا (19654) تابعا لوزارة السياحة، يعمل على مدار اليوم، لتلقي شكاوى المواطنين من أيّ من المطاعم، سواء لنقص الكمية أو سوء الخدمة أو غير ذلك.

ونوه بأنه حال تلقي شكوى، يتم تشكيل لجنة للمعاينة والفحص، ويتم إطلاقها بشكل مفاجئ، لافتا إلى أنه إذا تبين صحة الشكوى، يُنذر المطعم في أول مرة، وإذا تكرر الأمر مرة ثانية يتم الإغلاق، في حين تصل العقوبة حال التكرار للمرة الثالثة إلى إنهاء الترخيص.