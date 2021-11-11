وزير خارجية إيران: تطوير العلاقات بين دول الجوار يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، على أن تطوير العلاقات بين دول الجوار سيؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال عبد اللهيان -في مؤتمر صحفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي- إن "الأشقاء العمانيين يبذلون دائما جهودا لإلغاء العقوبات المفروضة على إيران، ونقدر جهود عمان لتسهيل المحادثات لرفع العقوبات"، حسبما أفادت وكالة مهر الإيرانية.

وحول العلاقات الاقتصادية مع عمان، أشار عبد اللهيان، إلى أن الأمور اللافتة أن سجل التبادل التجاري بين إيران وعمان ارتفع خلال الأشهر الـ 22 الماضية بأكثر من 5ر2 مرة.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أنه ناقش مع نظيره العماني مقترح إيران لعقد اجتماع للدول المطلة على الخليج إضافة إلى اليمن.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، على أن تطوير العلاقات بين دول الجوار سيؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ومن جهته قال البوسعيدي خلال المؤتمر الصحفي إن: "هناك تقاربا كبيرا في كثير من القضايا مع إيران".

وأكد وزير الخارجية العماني: يمكن حل سوء التفاهمات والخلافات في وجهات النظر من خلال الحوارات الصريحة والشفافة.

كان وزير الخارجية الإيراني قد استقبل نظيره العماني،مساء اليوم الاثنين، في العاصمة الإيرانية طهران.

وعقد الجانبان اجتماعا ثنائيا، وأجريا محادثات عقب مراسم الاستقبال.