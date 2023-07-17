 السعودية واليابان يستعرضان الجهود المبذولة لعدد من المسائل الإقليمية والدولية - بوابة الشروق
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السعودية واليابان يستعرضان الجهود المبذولة لعدد من المسائل الإقليمية والدولية

علم السعودية
علم السعودية
د ب أ
نشر في: الإثنين 17 يوليه 2023 - 1:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 يوليه 2023 - 1:39 ص

استعرض ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال اجتماعه في الديوان الملكي في قصر السلام بجدة مساء الأحد، مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا "الجهود المبذولة لعدد من المسائل الإقليمية والدولية".

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" ان ولي العهد السعودي عقد مع رئيس الوزراء الياباني جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها "تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية، وبخاصة أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وسبل تعزيز التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030".

وأضافت أن الجانبين السعودي والياباني استعرضا خلال اللقاء "وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها".

وعقب جلسة المباحثات التقى ولي العهد السعودي بحضور رئيس الوزراء الياباني رؤساء الشركات وأصحاب الأعمال في اليابان.

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