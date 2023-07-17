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أكد أمير الحيزم، الأمين العام لنادي الاتحاد المنستيري التونسي، على أن الزمالك يعاني من مشاكل دفاعية سيحاول فريقه استغلالها خلال البطولة العربية.

ويستعد الزمالك للمشاركة في البطولة العربية بالسعودية بعد نهاية موسمه في الدوري الممتاز.

وأوقعت القرعة الزمالك في المجموعة الثالثة والتي تضم فرق النصر والشباب والاتحاد المنستيري.

ويستهل الزمالك مشواره في البطولة بمواجهة الاتحاد المنستيري يوم الجمعة 28 يوليو.

قال الحيزم في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس":" مواجهة الزمالك ستكون حماسية لأنها الأولى بين الفريقين تاريخيا".

أضاف:" لدينا صورة كبيرة عن الزمالك ونتابعه باستمرار واعتقد أن الزمالك يعاني من بعض المشاكل في خط الدفاع واستقبل أكثر من 5 أهداف في مباراتين ولكن هجومه ممتاز وخط وسطه متوسط".

أكد:" بدأنا في التحضير للموسم المقبل ونحاول تجديد دماء الفريق بالتعاقد مع لاعبين جدد وسنحاول تشريف الكرة التونسية".

أشار:" مواجهة النصر والشباب في البطولة؟ ليس لدينا ما نخسره سنحاول تقديم كرة القدم المعتادة منا وسنلعب بدون ضغوطات ورأينا في كأس العالم منتخب تونس فاز على فرنسا وفي النهاية مباراة كرة القدم هي 90 دقيقة يجب أن تحضر نفسك بشكل جيد لها".

أتم أمير الحيزم تصريحاته:" كريستيانو رونالدو لم يعد هو نفس اللاعب الذي كان عليه منذ 5 سنوات وأصبح كبيرا في السن ونتمنى أن يتفوق الشباب على الخبرة".