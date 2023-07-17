 أردوغان: بوتين سيوافق على تمديد اتفاق الحبوب الأوكراني - بوابة الشروق
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أردوغان: بوتين سيوافق على تمديد اتفاق الحبوب الأوكراني

د ب أ
نشر في: الإثنين 17 يوليه 2023 - 7:18 م | آخر تحديث: الإثنين 17 يوليه 2023 - 7:18 م

ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه يعتقد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين مازال يعتزم تجديد الاتفاق الدولي للسماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا التي مزقتها الحرب.

وقال أردوغان للصحفيين في إسطنبول "أعتقد أن الرئيس الروسي بوتين يريد مواصلة هذا الجسر الإنساني رغم بيان اليوم (الروسي)"، مشيرا إلى اتفاق نقل الحبوب في البحر الأسود.

وأضاف الرئيس التركي أنه سوف يجري محادثات مع الرئيس الروسي قبل زيارة بوتين المتوقعة لتركيا في أغسطس، وذلك في تصريحات قبل مغادرته في جولة خليجية تستمر يومين للمملكة العربية السعودية وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال أردوغان إن الاتفاق على تمديد اتفاق الحبوب "بدون عراقيل" قد يكون ممكنا قبل زيارة بوتين في أغسطس، مضيفا أن المفاوضات جارية في هذا الصدد.


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