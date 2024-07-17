الأهلي يكشف تفاصيل التعاقد مع أيمن يوسف

كشف النادي الأهلي عن تفاصيل التعاقد مع أيمن يوسف، مدافع الفريق الجديد، والمنضم من الدحيل القطري، في أولى صفقات الأهلي للموسم الجديد.

وأعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، ومدير التعاقدات، تعاقد النادي مع يوسف أيمن، لاعب الدحيل والمنتخب القطري، لمدة عام على سبيل الإعارة.

وأضاف أن النادي قام بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية في هذا الشأن، وسوف ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، وفقًا لرؤية مارسيل كولر، المدير الفني.

وكان الأهلي أعلن في وقت سابق اليوم ضم يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري، في أولى صفقات النادي بالموسم الجديد، عبر الحساب الرسمي للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر النادي الأهلي مقطع فيديو للإعلان عن الصفقة تحت عنوان: «حلم الطفولة يتحقق.. يوسف أيمن أهلاوي».

وخضع يوسف أيمن للفحوصات الطبية خلال الأيام القليلة الماضية بعدما تم الاتفاق مع ناديه الدحيل على ضمه لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وسيدعم يوسف أيمن دفاع الأهلي بداية من الموسم المقبل بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق والذي طلب تعزيز صفوف فريقه.