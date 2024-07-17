احتجاجات في تركيا ضد قانون مقترح للسيطرة على الكلاب الضالة

احتجت جماعات حقوق الحيوان في تركيا، اليوم الأربعاء، ضد مشروع قانون مقترح يخشى الناشطون من سماحه بالقتل الجماعي للكلاب الضالة وغيرها من الحيوانات في حالات معينة.

وبدأت لجنة برلمانية مناقشة مشروع القانون المثير للجدل اليوم الأربعاء وسط احتجاجات من جانب ناشطين ونواب في المعارضة.

واحتشد متظاهرون في اسطنبول، رافعين لافتات كتب عليها " قتل" باللغة التركية، وطالبوا الحكومة بسحب مشروع القانون.

ويحتشد النشطاء في العديد من المدن، منها مدينتي إسطنبول والعاصمة أنقرة، ضد مشروع القانون الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويقترح مشروع القانون، الذي اطلعت عليه وكالة (د. ب. أ)، إدخال تعديلات على قانون حماية الحيوان لعام 2004 للسماح بالقتل الرحيم للحيوانات الضالة في حالات معينة.

ومن المتوقع، في حالة الموافقة علي مشروع القانون من جانب اللجنة البرلمانية، أن يتم التصديق عليه في البرلمان حيث يتمتع حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان بالأغلبية.

ويدعو مشروع القانون السلطات المحلية إلى جمع الحيوانات الضالة ووضعها في ملاجئ بهدف إيجاد مأوى لها.

لكن القانون ينص على أن القتل الرحيم هو خيار متاح في حالة، على سبيل المثال، إذا كان الحيوان "عدوانيا"، أو يشكل "خطرا على السلامة العامة" أو مصابا بأمراض معدية.

يقول النشطاء إن كيفية اتخاذ قرار القتل الرحيم تحديدا مازالت غامضة.