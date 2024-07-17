وزير الثقافة: أعمال محمود سعيد قيمة ‏تراثية تعكس روح الشخصية ‏المصرية

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، المعرض الفني "في صحبة محمود ‏سعيد"، الذي يأتي بمناسبة مرور 60 عامًا على رحيل الفنان الرائد "محمود ‏سعيد"، وذلك بمجمع الفنون "قصر عائشة فهمي" بالزمالك، والتابع لقطاع ‏الفنون التشكيلية، وذلك بحضور سفيري إيطاليا، وبلجيكا، لدى القاهرة.

وحضر افتتاح المعرض عدد كبير من الفنانين التشكيليين، أبرزهم الفنان محمد عبلة، والفنانة عليا عبد الهادي، والفنان أشرف رضا، والفنان عبد الوهاب عبد المحسن، والفنان حمدي أبو المعاطى، والفنان علي سعيد مدير مجمع الفنون التشكيلية ورئيس الإدارة المركزية للفنون.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو، إن محمود سعيد يُعد ‏أحد أهم رواد الفن التشكيلي المصري في العصر الحديث، إذ ساهمت نشأته في منطقة المرسى أبو العباس بالإسكندرية في تشكيل هويته الفنية، وتُمثل أعماله ‏قيمة ‏تراثية متميزة، فهي بمثابة مرآة واقعية عاكسة لروح الشخصية ‏المصرية، ‏وسماتها الأصيلة والمتفردة، كما جسدت رصدًا وتوثيقًا فنيًا لحقبة‎ ‎تاريخية ‏مُهمة شهدتها مصر بدايات القرن العشرين، واتسمت بالعديد من التحولات الاجتماعية والإقليمية الجديرة بالتأريخ، كما أن إقامة مثل هذه المعارض لإتاحة أعمال ‏رواد ‏الفن الأوائل للجمهور، يأتي تأصيلاً لمنهجية الدولة المصرية، الهادفة لتخليد ‏أعمال مبدعينا من الرموز المضيئة المُلهمة التي أسهمت في إثراء ‏المجال ‏الإبداعي المصري بشتى تنويعاته، وتقديرًا للدور الذي تؤديه الحركة ‏التشكيلية ‏المصرية الداعمة لصون هويتنا الثقافية.‏

من جانبه، أكد الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، أن هذا المعرض يُمثل بداية جادة لسلسلة جديدة من المعارض والملتقيات، حيث يعتزم القطاع الإعداد للمعرض القادم خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024، ليحتفي بمرور 100 عام على ظهور أول جماعة فنية في مصر، ويتناول جميع الجماعات الفنية المصرية خلال الفترة من (1924-2024).

المعرض يضم 40 عملاً من روائع "محمود سعيد"، إضافة ‏إلى 75 عملاً لكل من أصدقائه المبدعين أبرزهم: "إميليا كازوناتو، أورتورو زانييري، جوزيبي سيباستي، لوران ساليناس، روجيه بريڤال، أرستومينيس أنجلوبلو، أرستيد باباجورج، كليا بادارو، شارل بويجلان، إنريكو برانداني، كارلو سوارس، بول ريتشارد، لويس جوليان، چوزيف مزراحي".