الجزائر تدعو إلى عقد اجتماع لمجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

دعا وزير الشئون الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم الخميس، إلى عقد اجتماع لمجلس الشراكة بين بلاده والاتحاد الأوروبي في أقرب الآجال؛ لبحث الانشغالات المشتركة في إطار اتفاقية الشراكة التي تربط الجانبين.

وجاءت هذه الدعوة بعدما أخطرت المديرية العامة للتجارة بالمفوضية الأوروبية الجزائر بفتح إجراء تحكيم بشأن ما اعتبرته قيودًا على التجارة والاستثمار، مخالفة لاتفاقية الشراكة.

وفي رسالة رسمية وجهها عطاف إلى الممثلة العليا لشئون السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أعرب عن دهشة الجزائر من القرار الأوروبي المتسرع بإنهاء المشاورات وفتح إجراء التحكيم، رغم عقد اجتماعين فقط في فترة قصيرة لم تتجاوز شهرين، في وقت كانت ستة من أصل ثمانية ملفات محل خلاف في طور التسوية.

وأكد أن الجزائر قدمت مقترحات بخصوص الملفين المتبقيين، دون تلقي رد رسمي من الجانب الأوروبي.

وأكد عطاف أن هذه الخطوة الأحادية تخالف نص وروح اتفاقية الشراكة، خاصة المادتين 92 و100، معربًا عن أسفه لعدم عقد مجلس الشراكة منذ خمس سنوات رغم طلبات الجزائر المتكررة، ما حرم الطرفين من إطار مؤسسي أساسي لتسوية الخلافات وضمان التوازن في العلاقة الثنائية.