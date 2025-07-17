بورشه ترفع سعر السيارة 911 للمرة الثانية خلال 4 شهور

أصبح حلم امتلاك السيارة الرياضية الفارهة بورشه 911 أشد صعوبة بالنسبة للكثيرين بعد أن أكدت شركة صناعة السيارات الألمانية بورشه زيادة سعر سيارات هذا الطراز للمرة الثانية خلال 4 شهور.

كانت الزيادة الأولى لسعر هذا الطراز خلال العام الحالي ضمن التغيير المعتاد للأسعار مع طرح طرز العام الجديدة. لكن هذه الزيادة الجديدة تأتي بسبب "أحوال السوق"، في الوقت الذي رفضت فيه الشركة الألمانية القول ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على واردات بلاده من السيارات من ضمن أسباب الزيادة الأخيرة في الأسعار.

ونقل موقع رود أند تراك عن فرانك فيسمان المتحدث باسم بورشه القول "مع وضع عملائنا في مقدمة اهتمامنا، نتابع بانتظام ظروف السوق ونمتص ارتفاع التكلفة في حدود قدرتنا ونعدل الأسعار عندما لا يكون هناك مفر من ذلك. مؤخرا احتجنا إلى زيادة الأسعار بنسب تتراوح بين 3ر2 و6ر3% . هذه خطوة عادية تم إخطار موزعينا وعملاءنا بها".

وعند سؤاله عن تعديلات أسعار الخيارات، قال فيسمان: "كما هو الحال مع سعر التجزئة المقترح من المُصنِّع نفسه، تتطلب ظروف السوق تعديلات تدريجية على أسعار الخيارات الفردية من وقت لآخر".

وشهدت فئات السيارة بورشه 911 أكبر زيادة في الأسعار بلغت نسبتها 6ر3%، في حين ارتفعت أسعار الطرز الأخرى في مجموعة بورشه بنسب أقل، ولكن جميعها ارتفعت بنسبة 3ر2% على الأقل.

ونتيجة لذلك، يبدأ سعر سيارة 911 كاريرا الأساسية الآن من 65ر134 ألف دولار، بزيادة قدرها 4700 دولار. أما السيارة بورشه 911 جي.تي3 أو جي.تي3 تورينج فيبلغ سعرها 55ر234 ألف دولار بزيادة قدرها 9800 دولار.