 المرشح لمنصب وزير الخارجية الكوري الجنوبي: من المحتمل التوصل لاتفاق مع أمريكا خلال أسبوعين - بوابة الشروق
الخميس 17 يوليه 2025 12:01 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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المرشح لمنصب وزير الخارجية الكوري الجنوبي: من المحتمل التوصل لاتفاق مع أمريكا خلال أسبوعين

سول (د ب أ)
نشر في: الخميس 17 يوليه 2025 - 11:38 ص | آخر تحديث: الخميس 17 يوليه 2025 - 11:38 ص

قال المرشح لتولي منصب وزير الخارجية الكوري الجنوبي، إنه يعتقد أنه ربما من الممكن التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قبل دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتقدر بـ 25% حيز التنفيذ في أغسطس المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تشو هيون، مرشح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج لمنصب وزير الخارجية، قال خلال جلسة تأكيد ترشيحه في البرلمان اليوم الخميس: " يبدو ذلك ممكنا".

وأضاف: "من الصعب التوقع، ولكننا نبذل كل الجهود نحو هذا الهدف، ومن وجهة نظر أمريكا أيضا، نحن لسنا فقط حليفا مهما، ولكننا أيضا شريك تجاري رئيسي، لذلك أعتقد أن أمريكا أيضا ستعطي الأولوية للمفاوضات معنا".


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