مقتل 7 أشخاص وفقدان 4 آخرين إثر حريق في عبارة قبالة جزيرة إندونيسية

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم السبت، أن 7 أشخاص لقوا حتفهم وفُقد 4 آخرون بعد نشوب حريق في عبارة، قبالة سواحل جزيرة سولاويسي الإندونيسية.

وقال المتحدث باسم شرطة الإقليم، أجوس موليادي لوكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء، إنه تم إنقاذ 61 شخصا على الأقل.

وأضافت الوكالة أن العبارة "كيه.إم.ازهار" كانت في طريقها من مدينة كينداري، عاصمة إقليم سولاويسي جنوب شرق البلاد، إلى منطقة سالابانجكا، عندما نشب الحريق فيها مساء أمس الجمعة.

ولم يُعرف سبب الحريق على الفور.

وتنتشر حوادث البحر في إندونيسيا، وهي أكبر أرخبيل في العالم، حيث تلعب العبارات دورا محوريا في ربط جزر البلاد.