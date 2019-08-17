مدرب ناشئي اليد: خروج الأهرامات من مصر أسهل من التفريط في لقب المونديال

أكد مجدي أبو المجد المدير الفني لمنتخب الناشئين لكرة اليد مواليد 2000 أنه يثق في تتويج فريقه بقلب كأس العالم للبطولة المقامة بمقدونيا بعد تأهل فريقه للنهائي الأول في تاريخ الفراعنة.

وقال أبو المجد في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة اليد: "لا أفهم ما حدث اليوم وما قدمه فريقي في لقاء نصف النهائي للمونديال فكان ذلك حلما كبيرا".

وأضاف: "كل شيء في هذه البطولة كان رائعا وقدمنا بطولة كبيرة وأشكر جميع اللاعبين على كل ما قدموه".

وأتم: "أقول أنه من الممكن لأي فريق أن يقوم بالحصول على الأهرامات من مصر، لكن لقب المونديال فذلك مستحيل".

كما أكد ياسر محمد لاعب مصر: "بالفعل وصلنا لمرحلة جيدة بالتأهل لنهائي المونديال، لكننا نطمح في الفوز باللقب فهو الهدف الذي جئنا من أجله إلى مقدونيا".

وتلعب المباراة النهائية للمونديال ببين مصر وألمانيا غدًا الأحد في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة يسبقها مباراة المركز الثالث والميدالية البرونزية بين الدنمارك والبرتغال.

وتأهل المنتخب الوطني للمباراة النهائية للمرة الأول في التاريخ بعد الفوز على المنتخب البرتغالي بنتيجة 41-36 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت في نصف نهائي.

ووصل المنتخب الألماني للدور ذاته عقب تغلبه على المنتخب الدنماركي بنتيجة 31-23 في المباراة التي جمعتهما أيضًا مساء اليوم.

ويسعى منتخب الناشئين لكتابة تاريخ جديد لكرة اليد المصرية، حيث كان الإنجاز الأكبر لمنتخب الكبار هو احتلال المركز الرابع في مونديال عام 2001، بينما منتخب الشباب حقق اللقب الوحيد في تاريخ مصر عام 1993 في البطولة التي أقيمت بمصر ثم الحصول على الميدالية البرونزية مرتين عام 1999 بقطر ثم عام 2019 بإسبانيا.

وتضم البعثة عبده عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، ومجدي أبوالمجد مديرا فنيا، وحسين زكي مدربا مساعدا، وحمادة الروبي مدربا لحراس المرمى، ومحمد عبدالمنعم مديرا إداريا، وعمر عصام طبيبا، ومحمد إمام محللا للأداء الفني.

ويمثل مصر في البطولة اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.