 الصراع داخل الائتلاف الحاكم في جمهورية التشيك يزداد بشاعة - بوابة الشروق
السبت 17 أغسطس 2019 11:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟

النتـائـج تصويت

الصراع داخل الائتلاف الحاكم في جمهورية التشيك يزداد بشاعة

علم التشيك
علم التشيك
د ب أ
نشر فى : السبت 17 أغسطس 2019 - 10:30 م | آخر تحديث : السبت 17 أغسطس 2019 - 10:30 م

ازداد الصراع بين الشركاء في الائتلاف الحكومي بجمهورية التشيك بشاعة اليوم السبت ، حيث طلب رئيس الوزراء أندريه بابيس من الحزب الديموقراطي الاجتماعي، التوقف عن المراوغة.

وقال الملياردير بابيس زعيم ومؤسس حزب "أنو" الشعبوي خلال مقابلة مع محطة تليفزيون "بريما": "إذا كنت لا تريد البقاء في الحكومة بعد الآن ، فعليك أن تقول ذلك بوضوح".

ورد رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي ، يان هامسيك، على الإنذار بقوله إن حزبه يريد البقاء في الحكومة - طالما بقي الالتزام باتفاقية الائتلاف.

ولايزال الخلاف يتمحور حول وزارة الثقافة حيث يقول الحزب الديمقراطي الاجتماعي إنه ينبغي تسمية مرشحها ، ميكال سماردا لمنصب الوزير.

ووفقًا لاتفاقية الائتلاف، تؤول هذه الوزارة رسميًا إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي ومع ذلك ، فقد رفض الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، تسمية سماردا كمرشح للمنصب ، وهو الأمر الذي يراه البعض تجاوزا من قبل الرئيس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك