الحكومة السودانية والحركة الشعبية جناح عقار يصلان لاتفاق حول دمج القوات

تواصلت جلسات التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية - جناح عقار حول الترتيبات الأمنية بالمنطقتين مساء اليوم بجوبا.

ونقلًا عن وكالة السودان للأنباء، مساء الأحد، كشف ضيو مطوك، عضو فريق الوساطة الجنوب سوداني، عن توصل الطرفين لاتفاق فيما يتعلق بقضية دمج القوات في المنطقتين وتبقت آلية تطوير وتحديث القوات والاجهزة الأمنية، وأشار إلى وجود افكار جيدة حول هذا الموضوع، يتباحث فيها الطرفان حاليا للوصول إلى اتفاق، واضاف "نعتقد ان الترتيبات الأمنية ستحل في المنطقتين يوم غد تماما".

وقال مطوك في تصريح صحفي إن المفاوضات تسير نحو الاتفاق، مضيفًا: «في حال الانتهاء من الترتيبات الأمنية في المنطقتين يكون المتبقي الترتيبات الأمنية في دارفور».

وأوضح أنهم كوفد وساطة يرون أنه وبحلول يوم غد ستستلم الوساطة الورقة ويتم تكوين لجنة مصغرة من الوساطة وطرفي التفاوض ليضعوا معًا شكل الاتفاق.

وأكد أن وجود الوفد الأمني من حكومة السودان بقيادة وزير الدفاع السوداني ووصول الوفد السيادي برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، يساعد في تسريع هذا العمل الذي يمكن بعدها التوقيع عليه بالأحرف الأولى.