دي ماريا أساسيا في تشكيل بنفيكا أمام بايرن ميونيخ

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أعلن برونو لاجي، المدير الفني لبنفيكا البرتغالي تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام بايرن ميونيخ الألماني، لحساب منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويواجه نادي بنفيكا البرتغالي فريق بايرن ميونيخ الألماني في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب لينكولن فاينانشال، لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وجاء تشكيل بنفيكا لمباراة بايرن ميونيخ على النحو التالي:

حراسة المرمى: أناتولي تروبين

خط الدفاع: فريدريك أروسنيس - أنطونيو سيلفا - نيكولاس أوتاميندي - صامويل داهل

خط الوسط: ريناتو سانشيز - جيانلوكا بريستياني - لياندرو بارييرو

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا - فانجيليس بافليديس - أندرياس شييلديروب.

ويتواجد على مقاعد بدلاء نادي بنفيكا في مباراة اليوم كل من: ديوجو فيريرا - كوجو - كريم أكتوركوجلو - بروما - جوفيا - جونزالو أوليفيرا - جوشوا فايندر - جواو فيلوسو - لياندرو سانتوس - باجرامي - رافائيل لويس - جواو ريجو - ديوجو بريوست.

ويتواجد نادي بنفيكا البرتغالي في المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم للأندية 2025، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، مع فرق بوكا جونيورز الأرجنتيني، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، وبايرن ميونيخ الألماني.