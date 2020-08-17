جوجل للأستراليين: قوانين الإعلام المقترحة ستقيد حصولكم على خدمات مجانية

حذر محرك البحث جوجل الاستراليين اليوم الاثنين من أن قوانين الإعلام الجديدة المقترحة يمكن أن تقيد حصولهم على الخدمات المجانية وتعرض بياناتهم الشخصية للخطر.

وهاجم محرك جوجل في خطاب مفتوح جرى نشره على موقع الإنترنت خطة الحكومة لجعل المحرك والشركات التكنولوجية الكبرى مثل الفيسبوك دفع مقابل للأخبار التي ينقلونها عن وسائل إعلام استرالية تقليدية.

وقال جوجل إن النظام، الذي ينص على إجراءات تتعلق بالمساومة والعقوبات لإجبار الشركات التكنولوجية على التوصل لاتفاق مع الشركات الإعلامية للدفع مقابل استخدام أخبارها، سيقدم للمستخدمين "محتوى أسوأ" في محرك بحث جوجل ويوتيوب.

وقال جوجل" لذلك من الممكن أن يؤدي إلى تسليم بيانات المستخدمين للشركات الاخبارية الكبرى، كما سوف يعرض الخدمات المجانية التي يستخدمها المواطنون في أستراليا للخطر".

وقالت ميلاني سيلفا، مدير فرع شركة جوجل في استراليا، إن محرك البحث يدفع بالفعل للشركات الإعلامية الإخبارية ملايين الدولارات كل عام.

وأضاف أن النظام المقترح سوف يمنح الشركات الإعلامية الكبيرة معاملة خاصة ويشجعها على المطالبة" بطلبات كبيرة وغير منطقية".

ومن المقرر أن تستمر المناقشة حول النظام المقترح حتى 28 أغسطس الجاري، ومن المتوقع أن يتم تطبيقه بحلول نهاية العام.