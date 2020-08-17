الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح ضد كورونا

ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية نقلا عن وثائق من هيئة تنظيم الملكية الفكرية بالصين، أن شركة كانسينو بيولوجيكس حصلت على موافقة من بكين على براءة اختراع للقاح (إيه دي5-إن.سي.أو.في) ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقالت صحيفة الشعب اليومية الرسمية، إن هذه أول براءة اختراع تمنحها الصين للقاح لكورونا. ونقلت الصحيفة عن وثائق نشرتها الإدارة الوطنية للملكية الفكرية بالصين قولها إنه تم إصدار براءة الاختراع في 11 أغسطس الجاري، وفقا لوكالة "رويترز".



وقالت السعودية هذا الشهر إنها تعتزم بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كانسينو. وقالت الشركة إنها تجري أيضا مباحثات مع روسيا والبرازيل وتشيلي لبدء المرحلة الثالثة من التجارب في تلك الدول.



وفي إيطاليا، أمرت السلطات بإغلاق جميع الملاهي الليلية في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من اليوم الإثنين في ضوء تزايد الإصابات بفيروس كورونا بين الشباب.



وأعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا أن جميع الملاهي الليلة، بما في ذلك، الفعاليات التي تقام في الهواء الطلق ونوادي الشاطئ، ستظل مغلقة حتى 7 سبتمبر المقبل.



كما أمر سبيرانزا أي شخص يتجمع في الساحات والميادين العامة في المدن أو يتجمع أمام الحانات والمطاعم بارتداء قناع الوجه بين الساعة 6 مساء والساعة 6 صباحا. وتأتي الإجراءات الجديدة استجابة لتزايد الإصابات بين الشباب، بعد عدة تقارير عن حفلات شوهد فيها الشباب بدون كمامات وهم يتجاهلون توجيهات التباعد الاجتماعي.



وناشد وزير الصحة الإيطالي الشباب للمساعدة في إبقاء كورونا في البلاد تحت السيطرة، مضيفا في تصريحات نشرتها صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "ساعدونا في إبقاء العدوى تحت السيطرة".



من جهتها، اتخذت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن قرارا بتأجيل الانتخابات البرلمانية من 19 سبتمبر إلى 17 أكتوبر بسبب تسجيل زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا.



وقالت أرديرن إن "هذا القرار يمنح كل الأحزاب الوقت للقيام بالحملة الانتخابية على مدى الأسابيع التسعة المقبلة ووقتا كافيا للجنة الانتخابية لضمان إجراء الانتخابات"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.



وفرضت السلطات حجرا على أوكلاند، كبرى مدن البلاد، حيث بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس حتى أمس 49 إصابة، في طفرة أتت بعد أكثر من 100 يوم من عدم تسجيل أي عدوى محلية في البلاد بأسرها.



بدورها، حذرت كوريا الجنوبية، اليوم، من فرض قيود أكثر صرامة لمكافحة فيروس كورونا مع ظهور بؤر جديدة للمرض بما في ذلك واحدة مرتبطة بكنيسة أصيب نحو 300 من أتباعها لكن مئات آخرين عازفون عن الخضوع للفحص.



والتفشي المرتبط بكنيسة سارانج جيل في سول هو الأكبر في البلاد في غضون قرابة 6 أشهر وأدى إلى تشديد قواعد التباعد الاجتماعي.



عربيا، أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن، اليوم، النفير العام بسبب فيروس كورونا، مشددا على "الحاجة إلى قرار شجاع بالإغلاق مدة أسبوعين".



وحذر حسن في تصريحات نشرتها "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، من "أننا أمام تحد حقيقي"، لافتا إلى أن "الأرقام التي تسجل في الآونة الأخيرة صادمة، والموضوع يحتاج إلى إجراءات صارمة، لأن الوضع لم يعد يحتمل".



وكشف عن "امتلاء أسرة العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية والخاصة في بيروت، أما بالنسبة للمستشفيات التي لا تستقبل كورونا، فيمكن للجيش وضع يده عليها وإلزامها استقبال المصابين وفقا لحالة الطوارئ المفروضة في العاصمة".



وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 8881، والوفيات إلى 103، بعد تسجيل 6 وفيات و439 إصابة جديدة بالفيروس.



كما بدأ الأردن في إجراءات عزل مدينة الرمثا قرب الحدود مع سوريا، اليوم، بعد أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بكوفيد-19 في أربعة أشهر أرجعها المسؤولون لحالات جاءت بالأساس من الأراضي السورية.