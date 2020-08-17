الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 3 إرهابيين قدموا دعما لوجستيا لداعش

ألقت الاستخبارات العراقية القبض على ثلاثة إرهابيين مسؤولين عن الدعم اللوجستي لتنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين.

وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ـ في بيان لها أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ أنه تم إلقاء القبض على الإرهابيين الثلاثة في ناحية العلم بمحافظة صلاح الدين بعد ورود معلومات استخباراتية عن أماكن تواجدهم.

وأوضحت أن الإرهابيين مطلوبون لتورطهم في قضايا تتعلق بالإرهاب ، مضيفا أنه خلال التحقيقات الأولية اعترفوا بانتمائهم لتنظيم داعش ومشاركتهم في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين.