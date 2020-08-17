 الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 3 إرهابيين قدموا دعما لوجستيا لداعش - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 3 إرهابيين قدموا دعما لوجستيا لداعش

أ ش أ
نشر في: الإثنين 17 أغسطس 2020 - 10:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 أغسطس 2020 - 10:44 ص

ألقت الاستخبارات العراقية القبض على ثلاثة إرهابيين مسؤولين عن الدعم اللوجستي لتنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين.

 

وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ـ في بيان لها أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ أنه تم إلقاء القبض على الإرهابيين الثلاثة في ناحية العلم بمحافظة صلاح الدين بعد ورود معلومات استخباراتية عن أماكن تواجدهم.

 

وأوضحت أن الإرهابيين مطلوبون لتورطهم في قضايا تتعلق بالإرهاب ، مضيفا أنه خلال التحقيقات الأولية اعترفوا بانتمائهم لتنظيم داعش ومشاركتهم في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين.


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