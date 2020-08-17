 الدفاع الأفغانية: مقتل 23 من عناصر طالبان في اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن - بوابة الشروق
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الدفاع الأفغانية: مقتل 23 من عناصر طالبان في اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن

أ ش أ
نشر في: الإثنين 17 أغسطس 2020 - 10:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 أغسطس 2020 - 10:25 ص

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الإثنين مقتل ما لا يقل عن 23 من عناصر حركة (طالبان) وإصابة 9 آخرين في اشتباكات عنيفة اندلعت مع القوات الأفغانية في أقاليم "بادجيس" و"غازني" و"ميدان وردك".

 

وذكرت قناة (طلوع) الأفغانية أن 17 من عناصر حركة طالبان على الأقل قتلوا فيما أصيب 7 آخرون في هجمات على نقاط تفتيش أمنية في منطقة "قادس" بإقليم "بادجيس".

 

وأضافت القناة الأفغانية أن 4 آخرين من عناصر الحركة قتلوا فيما أصيب آخر في منطقة "أندار" بإقليم "غازني" بعد اشتباكات استمرت عدة ساعات مع قوات الأمن الأفغانية، مشيرة إلى أن 2 آخرين من مقاتلي حركة "طالبان" قتلا فيما أصيب واحد في اشتباكات مع قوات الأمن في منطقة "جالرز" بإقليم "ميدان وردك".

 

ولم تعلن وزارة الدفاع عن سقوط أي ضحايا في صفوف القوات الأفغانية، كما أن حركة "طالبان" لم تعلق على هذه الأنباء حتى الآن.

 


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