الأولى علمي علوم بالثانوية: الدروس الخصوصية ساعدتني على فهم أجزاء من المنهج

قالت فاطمة محمد عبداللطيف الطنطاوي، الأولى على شعبة علمي علوم، إنها أخذت دروسًا خصوصية في كل المواد، مشيرة إلى أن الدروس ساعدتها على فهم أجزاء في المناهج لم تتمكن من مذاكرتها دون مساعدة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أنها لم تحدد عددًا معينًا من الساعات من أجل المذاكرة، موضحة أن الساعات تفاوتت من يوم لآخر؛ بسبب اختلاف التزاماتها.

وأشارت إلى أنها كانت حريصة على الانتهاء أولًا بأول من المناهج الدراسية، فضلًا عن أن والدها ووالدتها ساعداها على التخلص من التوتر الذي كانت تعانيه، قائلة إنها ترغب بالالتحاق بكلية طب جامعة المنصورة تخصص مخ وأعصاب أو أورام.

من جانبها توجهت والدة الطالبة فاطمة محمد، بنصيحة إلى أولياء الأمور بشأن التعامل مع أبنائهم خلال مرحلة الثانوية العامة، لافتة إلى أهمية التعامل معها كأي سنة سابقة مع بذل القليل من الجهد.

ولفتت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إلى أنها دائمًا ما كانت تنصح ابنتها بتنظيم وقتها وعدم التوتر والنوم بشكل جيد، منوهة إلى أن بذل مجهود مضاعف بداية العام الدراسي يؤدي إلى شعور الطلاب بالتوتر.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من السبت 21 أغسطس وحتى يوم الأربعاء 25 أغسطس، وفقا للحد الأدنى 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41% فأكثر للعلوم بواقع 22954 ألف طالب، و328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% فأكثر بواقع 16293 طالبا، و269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر بواقع 79033 طالبا، ليكون إجمالي الطلاب 118280.