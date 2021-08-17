مسئول أمريكي: العثور على بقايا بشرية في فتحات عجلات طائرة إجلاء من كابول

أفاد مسئول أمريكي، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأمريكية عثرت على بقايا بشرية في فتحات عجلات طائرة عسكرية أمريكية بعد تشبث أفغان يائسين بالطائرات قبل إقلاعها بعد عملية إجلاء من مطار كابول.



وقال المسئول الذي رفض ذكر اسمه، لموقع "إيه بي سي نيوز" الأمريكي، أنه تم العثور على جثة أثناء التفتيش بعد قيام الطيارين بهبوط اضطراري في قاعدة "العديد" في قطر.



وأظهرت لقطات فيديو أفغان يائسين يجرون إلى جانب طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز سي -17 ويصعدون إليها بينما كانت تسير على مدرج، أمس الإثنين.



وتم تحويل مسار الطائرة في وقت لاحق إلى دولة قطر بسبب حالة طوارئ.



وتم تعليق العمليات في المطار مؤقتًا بسبب تدفق آلاف الأشخاص على مدرج المطار الوحيد في محاولة للهروب من أفغانستان.



ورفض السكرتير الصحفي للبنتاجون جون كيربي اليوم الثلاثاء، التعليق على الخسائر التي تم الإبلاغ عنها والمتعلقة باستيلاء الأفغان على الطائرة ، قائلا إن القوات الجوية ستقدم بعض المعلومات قريبا.



وتعهد البنتاجون، بتكثيف رحلات الإجلاء من أفغانستان ، حيث قال الجنرال هانك تيلور من هيئة الأركان المشتركة في مؤتمر صحفي إنه يمكن إجلاء 5000 إلى 9000 يوميًا اعتمادًا على ما تسمح به طالبان فيما يتعلق بالرحلات التجارية.